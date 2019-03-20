Бурятия направит 1,3 млрд рублей дальневосточной субсидии на здравоохранение в 2019 году

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Бурятия направит 1,3 млрд рублей дальневосточной субсидии на развитие здравоохранения, в том числе 1,1 млрд рублей на обновление медтехники, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"На развитие здравоохранения Бурятии направлено 1,3 млрд рублей дальневосточной субсидии: 1,1 млрд рублей - на обновление оборудования в 21 медицинском учреждении республики, еще 207,4 млн рублей - на приобретение и капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения", - сказали в пресс-службе.

В республиканском минздраве уточнили, что все эти средства предусмотрены на 2019 год. "Основная часть действующего ныне парка медицинского оборудования, приобретенная еще в начале двухтысячных годов, дорабатывает свой ресурс и выходит из строя. В результате снижается доступность и качество проведения диагностических исследований", - пояснили в ведомстве.

Оборудование будет обновлено, по данным минздрава, в медучреждениях 14 районов Бурятии, для них будет приобретено 87 единиц медтехники. Капитальный ремонт на средства дальневосточной субсидии будет проведен в медучреждениях отдаленных Баунтовского эвенкийского и Северо-Байкальского районов, в Кабанском районе и городе Улан-Удэ.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. Подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке одобрила план социального развития центров экономического роста в Бурятии, в него включены 73 мероприятия на общую сумму 6 млрд рублей. Деньги республика получит в период с 2019 по 2021 год.