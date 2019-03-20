Жители 36 регионов смогут поучаствовать в программе "Лидеры производительности"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) с мая 2019 года запускают обучение по программе управленческих кадров "Лидеры производительности" в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В этом году обучение смогут пройти управленцы из 36 регионов-участников нацпроекта, говорится в сообщении ВАВТ.

"Основная цель "Лидеров производительности" - обучение руководителей предприятий актуальным управленческим компетенциям, которые позволят повысить производительность за счет организационных и технологических инноваций", - говорится в сообщении.

Участники самостоятельно смогут выбрать специализацию: стратегическое управление предприятием, маркетинг и продажи, управление производством и логистикой или управление персоналом. Ожидается, что в 2019-2024 гг. обучение пройдут около 20 тыс. человек из всех субъектов РФ.

Разработчиками программы выступили Минэкономразвития и ВАВТ совместно с ведущими западными и российскими вузами и корпоративными университетами. "Усилить образовательный эффект позволят стажировки и взаимодействии с лидерами различных отраслей и преподавателями-практиками. Практическому изучению и проработке реальных кейсов российских и иностранных компаний в программе уделяется существенное внимание", - пояснили в ВАВТ.

Обучение по программе предполагает короткие очные модули, межмодульную дистанционную и проектную работу, доступ к базам знаний. Срок обучения - полгода. Помимо общих модулей управленцы смогут изучить экономику и организацию производства, культуру бережливого производства, управление изменениями и финансы. Лучшие участники программы смогут пройти стажировки в Японии, Германии, Франции и других странах.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. До 2024 года в реализацию проекта будут вовлечены все регионы РФ, участниками нацпроекта должны стать не менее 10 тыс. предприятий.