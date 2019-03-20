Госдума обсудит вопрос упрощения конкурсных процедур при реализации нацпроектов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду предложил коллегам создать рабочую группу для обсуждения вопроса, касающегося упрощения конкурсных процедур в рамках закона о госзакупках.

По его словам, в ходе обсуждения с правительством темы реализации национальных проектов были выявлены проблемы с реализацией 44 федерального закона в части проведения конкурсных процедур. "В этой связи у нас есть договоренность с правительством параллельным курсом изучить эти темы, в первую очередь временные рамки проведения конкурсных процедур", - сказал Володин. Он напомнил, что, к примеру, из-за климатических условий время постройки объектов в рамках нацпроектов ограничено.

"В этой связи было бы правильным, особенно исходя из того, что мы живем в век новых технологий, рассмотреть, что можно было бы ускорить при проведении этих процедур", - продолжил спикер. Он отметил, что одна из описанных в законе процедур предполагает обязательную публикацию в газете информации о конкурсе. Иногда это приводит к изданию газет в единственном экземпляре, сказал он. По мнению Володина, необходимую информацию можно размещать на сайтах местных администраций.

"Эти и другие вопросы, а в итоге и возможное сокращение самой процедуры с 45 дней на меньшее количество [дней] было бы правильно изучить", - продолжил Володин. В связи с этим он предложил создать рабочую группу под руководством первого вице-спикера Александра Жукова. В нее также войдут члены комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по бюджету и налогам, а также члены комитета по государственному строительству и законодательству, представители фракций.

Володин предложил группе "поработать эффективно в течение региональной недели с тем, чтобы уже в начале апреля" депутаты могли выйти на решение по этому вопросу. Если парламентарии выработают оптимальные предложения по корректировке закона и конкурсных процедур, продолжил спикер, эти инициативы будут обсуждаться с правительством на предмет последующего их внесения в Госдуму.