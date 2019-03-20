Более 9 млрд рублей направят на строительство школ и детсадов в Пермском крае до 2021 года

ПЕРМЬ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края направят более 9 млрд рублей на строительство школ и детских садов в регионе до 2021 года, из них 2,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование", сообщил на заседании правительства региона заявил губернатор края Максим Решетников.

"Более 9 млрд рублей мы консолидируем на эти цели, в том числе 2,5 млрд рублей нам выделил федеральный бюджет в рамках реализации национальных проектов, это все позволяет нам двигаться вперед", - заявил глава региона.

По словам губернатора, в рамках реализации нацпроектов в Пермском крае до 2021 года построят и введут в эксплуатацию 50 образовательных учреждений, из них 24 детских сада в 11 территориях края на 4,7 тыс. мест и 26 школ в 17 территориях на 14,6 тыс. мест. За последние два года в регионе открыли десять детских садов для более 1,5 тыс. детей и шесть школ почти для 4 тыс. учеников.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина отметила, что в уже 2019 году в регионе откроют 14 детских садов и пять школ. Глава регионального минстроя Михаил Сюткин, в свою очередь, уточнил, что на финансирование строительства 15 школ в 2019 году нужно будет направить около 2,04 млрд рублей.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов. Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.