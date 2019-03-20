Школы по уходу за пожилыми людьми откроются в семи районах Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Школы по обучению родственников пожилых людей уходу за ними откроются в семи районах Новгородской области в 2019 году, сообщила в среду ТАСС министр труда и социальной защиты населения Новгородской области Анна Тимофеева.

Новгородская область - один из 12 пилотных регионов, которые создают на своей территории систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Мероприятия проходят в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Планируется, что к концу 2024 года система ухода будет внедрена во всей стране.

"В 2019 году школы по уходу за пожилыми людьми будут открыты в семи районах Новгородской области. В них планируется обучить не менее 200 родственников", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что поддержка членов семей и близких, ухаживающих за своими пожилыми родственниками, - одно из направлений системы долговременного ухода. В 2018 году подобная школа была открыта в Великом Новгороде, за полгода в ней прошли обучение 125 человек.

"На курсах этой школы родственники тяжелых больных, пожилых учатся, как ухаживать за ними на дому безболезненно для своего личного здоровья - и физически, и эмоционально. Чтобы, например, не травмировать спину, когда ты переворачиваешь тяжелого больного и выдержать эту ситуацию морально", - пояснила министр.

Пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста стартовал в Новгородской области в 2018 году и рассчитан на три года. Программа включает сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь. По данным министерства социальной защиты населения, проект охватит 37 тыс. людей, которые будут получать соцобслуживание. Кроме того, активные граждане пожилого возраста, проживающие в области, будут ежегодно привлечены к культурно-досуговым, спортивным и образовательным мероприятиям.

В 2019 году охват проектом возрос с пяти районов региона до 15, в 2020 году планируется развить систему на территории всей области.