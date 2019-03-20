Более 4 млрд рублей получит Дагестан на реализацию проекта "Чистая вода" до 2024 года

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана до 2024 года рассчитывают получить из бюджета РФ более 4 млрд рублей на реализацию проекта "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология"), сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики.

Дагестан испытывает проблемы с качественным водоснабжением. В части населенных пунктов республики нет централизованного водоснабжения, вода подается по графику.

"Часть средств на бурение новых артезианских скважин, а также на установку систем очистки воды в размере 4,4 млрд рублей мы получим из федерального бюджета в рамках проекта "Чистая вода" на 2019-2024 годы, в том числе 146,6 млн рублей - уже в этом году", - сказал Васильев.

Он отметил, что в прошлом году было введено в эксплуатацию девять объектов водоснабжения, в том числе три долгостроя с общим объемом финансирования 363 млн рублей.

В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).