Трутнев в ходе телемоста дал старт экспедиции "Трансарктика-2019"

ТАСС, 20 марта. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в среду в ходе телемоста Владивосток - Мурманск дал старт масштабной научной экспедиции "Трансарктика-2019", сообщает корреспондент ТАСС.

Одна из задач, решаемых в рамках национального проекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году до 250. Экспедиция "Трансарктика" будет состоять из четырех этапов и завершится осенью 2019 года. Ученые будут проводить комплексные исследования морей российской части Арктики. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить на эти цели почти 870 млн рублей.

"Вы знаете, что у нас начинается новый этап освоения Северного морского пути, проекты, которые реализуются сегодня нашими инвесторами, компанией "Новатэк", требуют круглогодичной загрузки Северного морского пути, поэтому мы сейчас готовимся к этой работе. Ваши исследования окажут нам большую помощь. Я желаю вам успешно их провести, желаю вам доброго пути", - сказал вице-премьер, обращаясь к участникам экспедиции.

Экспедицию "Трансарктика-2019" начинает научно-исследовательское судно "Академик Трешников", которое в среду выходит из порта Мурманска. Вся экспедиция - это масштабный проект Росгидромета, продолжающий исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике.

В рамках экспедиции также в рейсе из Владивостока через Берингов пролив до побережья Кольского полуострова команды научно-экспедиционных судов "Михаил Сомов" и "Профессор Мультановский" проведут мониторинг природной среды окраинных арктических морей. Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" во время экспедиции предусматривается вморозить во льды. Кроме того, будет организован "плавучий университет" на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".