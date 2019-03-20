Роспотребнадзор: более 50% регионов РФ не учли переработку в схемах обращения с мусором

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сорок семь регионов РФ не включили в территориальные схемы обращения с мусором действующие или запланированные перерабатывающие заводы. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов в ходе специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвященного предотвращению образования отходов.

"Отсутствуют действующие, строящиеся и планируемые к строительству мусороперерабатывающие в территориальных схемах обращения [с отходами]. Мы увидели это в 47 субъектах Федерации. С нашей точки зрения, это очень тревожный знак", - сказал он.

Орлов отметил, что проблема лежит глубже: в схемах зачастую не отражены такие приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами как "максимальное использование сырья и материалов, предотвращение образования отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в местах их образования". Эти приоритеты перечислены первыми в ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления".

"Мы увидели, что целевые показатели, утвержденные регионами в территориальных схемах обращения с отходами, сводятся к трем наименее приоритетным направлениям: обработка, утилизация и обезвреживание", - сказал Орлов.

Приоритеты госполитики

Он пояснил, что из-за смещения приоритетов страна борется с последствиями образования большого количества отходов вместо того, чтобы разбираться с причиной: "Надзорные мероприятия нами все более усиливаются, меры принимаются, но пока мы не устраним причину, мы будем продолжать бороться со следствиями".

Представитель Роспотребнадзора перечислил проблемы, которые были выявлены в ходе надзорной деятельности: "Не обеспечен полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), отсутствие инфраструктуры в области обращения с отходами, отсутствие мусороперерабатывающих заводов, отсутствие достаточного количества контейнерных площадок, полигонов ТКО. Не решен вопрос финансирования на обеспечение полного комплекса мероприятий по переходу на новую систему обращения с отходами, проблема раздельного сбора ТКО от населения, недостаточное количество контейнеров для раздельного сбора, наличие несанкционированных свалок".

Орлов среди других зафиксированных проблем назвал отсутствие в территориальных схемах объектов для размещения опасных отходов I-II классов, приведение существующих полигонов в соответствие с санитарными нормами, отсутствие порядка сбора мусора от частного сектора и садоводов.

Реформа отрасли

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами. Еее целевые показатели заложены в национальный проект "Экология". Так, доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (то есть сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн т.

Также предстоит ввести в эксплуатацию новые мощности по переработке коммунальных отходов - 23,1 млн т к 2024 году. К этому сроку доля коммунальных отходов в России, который будет перерабатываться, должна вырасти с 7% в 2019 году до 36%.