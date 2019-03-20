Омская область откроет в 2019 году в сельских школах 58 современных центров образования

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. В сельских школах Омской области в 2019 году в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" будут открыты 58 современных центров образования цифрового и гуманитарного профилей, сообщила в среду ТАСС министр образования региона Татьяна Дернова. На эти цели сибирский регион получит из федерального бюджета 90 млн рублей.

"В 2019 году 58 крупных сельских школ получат современные центры образования цифрового и гуманитарного профилей, там мы планируем обновить инфраструктуру по трем предметным областям: ОБЖ, технология и информатика. Каждый центр предполагает широкое использование возможностей дистанционных образовательных технологий, сетевого образования, кроме того, будут открыты медиазоны и шахматные гостиные. Всего планируется обустроить за время действия нацпроекта 126 таких центров", - сказал Дернова.

В пресс-службе омского Минобра добавили, что объем федеральной субсидии на организацию этих центров в 2019 году составит 90 млн рублей.

По словам Дерновой, изначально в текущем году планировалось открыть только 14 таких центров, но благодаря нацпроекту их количество выросло до 58. "Соответственно увеличились и численность обучающихся - более 11 тыс. человек, и операционные расходы из регионального бюджета на функционирование этих центров - с 22 млн почти на 110 млн рублей", - уточнила министр. Существенная доля этих средств будет затрачена на обучение педагогов в других регионах РФ. Все образовательные центры будут открыты уже к 1 сентября.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.