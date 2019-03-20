Томская область направит на нацпроект "Экология" более 7 млрд рублей в ближайшие шесть лет

ТОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Томской области до 2024 года направят на реализацию национального проекта "Экология" более 7 млрд рублей, из которых федеральная субсидия составит 2,7 миллиарда. Средства позволят создать систему по обращению с твердыми коммунальными отходами, ликвидировать полигоны ТБО и несанкционированные свалки, а также построить мусоросортировочные комплексы и мусоросжигающие заводы, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администарции.

"Финансирование региональной составляющей нацпроекта "Экология" (до 2024 года) составляет 7058 миллионов рублей. Из них более 2,7 миллиарда - средства из федерального бюджета, более 2,4 млрд - регионального бюджета и порядка 2 млрд - внебюджетные источники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства пойдут на реализацию пяти подпроектов - "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов". В частности, ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, ликвидацию объекта подземного захоронения пестицидов в селе Тегульдет, рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов в Северске и Новомихайловке.

Также на средства нацпроекта запланировано создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов, проектирование и строительство девяти мусоросортировочных комплексов (четыре из них за счет за счет частных инвестиций) и трех мусоросжигающих заводов и увеличение количества контейнерных площадок для сбора мусора.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - свыше 3,2 трлн рублей).