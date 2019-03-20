На создание модельных библиотек в Свердловской области выделят около 30 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделят около 30 млн рублей на создание модельных библиотек в Свердловской области по программе регионального проекта "Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда", входит в нацпроект "Культура") до 2024 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в департаменте информполитики региона.

"До 2024 года планируется создание девяти модельных муниципальных библиотек. Модернизация учреждений будет осуществляться за счет средств регионального бюджета - в общей сложности на эти цели планируется направить 27 млн рублей - по 3 млн рублей на одну библиотеку", - сказали в департаменте.

По данным департамента, проект предполагает преобразование библиотек в современные библиотечные центры.

Кроме того, регион планирует принять участие в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек РФ. "Свою готовность к участию в проекте в 2019 году подтвердили 14 муниципальных образований в Свердловской области. Победителям конкурса будут предоставлены средства для создания модельных библиотек, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 5 или 10 млн рублей в зависимости от статуса учреждения. Средства будут направлены на модернизацию оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг и повышение квалификации персонала", - отметили в департаменте.

В департаменте пояснили, что в регионе уделяется серьезное внимание развитию библиотечной сети. "Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении средств на разработку проектной документации для строительства библиотеки в поселке Луговской Тугулымского района. А в здании нового дома культуры в Верхнем Дуброво теперь размещается местная библиотека, ранее находившаяся в аварийном здании", - сказали в департаменте.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".