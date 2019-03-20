Ставропольская фабрика намерена на треть повысить производительность в рамках нацпроекта

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Участник пилотного проекта по внедрению технологий бережливого производства в Ставропольском крае фабрика "Шоколенд" намерена на треть повысить производительность труда в результате эксперимента. Об этом сообщила в среду ТАСС директор департамента производства пищевого оборудования предприятия Ульяна Балановская.

Внедрение технологии бережливого производства для повышения производительности труда на российских предприятиях проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Работа идет при поддержке специалистов Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда.

"У нас целевая задача - на 30% увеличить производительность труда за три года, первые три месяца реализации пилотного проекта на одном из производств позволили повысить эффективность на 15%. Эти задачи и сроки вполне достижимы при устранении всех ненужных операций", - сказала Балановская.

Все начинается с порядка

Кондитерская фабрика - одно из первых предприятий Ставропольского края, приступившее к повышению эффективности производства. Помимо выпуска кондитерских изделий, на предприятии работает экспортно ориентированное производство по выпуску кондитерского оборудования. Порядка 60% продукции направляется за рубеж, именно там и начали эксперимент.

"Сначала никто не понимал, что это такое и как это будет влиять на производительность, улучшать эффективность. Потом посмотрели, как все должно выглядеть, втянулись", - рассказывает Балановская, показывая производство.

"Все начинается с порядка", - отмечает Балановская. "Раньше инструменты лежали в общей куче, в ящике, а сейчас ты взял инструмент, на то же место его положил. К примеру, сколько времени нужно, чтобы найти какое-то сверло определенного размера? Сейчас каждый инструмент находится в своей ячейке, то есть уже видно сразу, где он лежит, взял, после работы положил обратно", - сказала Балановская, добавив, что предварительные подсчеты показали - за первые три месяца эффективность выросла на 15%.

Еще один плюс любви к порядку - экономия денег. Среди лежащих в хаосе деталей легко потерять нужную, в итоге заказывали еще одну, получался дубль. "Купили две детали, а пользуемся одной, потратили деньги, которые нам пользы не принесли, вместо этого могли купить другой инструмент. Появилось целевое использование денег, в запас ничего не покупаем", - пояснил начальник производства № 4 Анатолий Надейкин.

Главное - начать

На предприятии признаются, что поначалу сотрудники восприняли новый уклад не слишком оптимистично. "Самое первое, с чем мы столкнулись, - это неприятие. Очень удобно в хаосе жить, в общей массе можно скрыть свои какие-то недочеты. Мы собирали людей не раз, чтобы объяснить, для чего это делается. Когда все увидели результат, все стихло, сейчас каждый вовлечен в процесс, всем нравится", - отмечает Балановская.

На производстве провели конкурс на лучшую организацию рабочего места, призы - бытовая техника. Дополнительных затрат практически не потребовалось. Победитель сделал и установил на своем рабочем месте вертикальную стойку с треугольными ящичками, при повороте такой лоток открывается, и все детали оказываются на виду. Оптимизация продолжилась и после конкурса.

"Мы провели ревизию и поняли, сколько всего у нас хранится ненужного, около 70% - материалы, всякая всячина. Решились и выкинули", - пояснил Надейкин, отметив, что уборщица на производстве одна, сотрудники поддерживают порядок сами. По его словам, халатность и неряшливость может привести к штрафу, рационализаторские идеи - к премии. "Уже даже выдвинули предложение создать комнату релакса", - рассказал начальник производства.

Внедрение технологии бережливого производства на предприятии начали при поддержке специалистов ФЦК. Эксперимент подходит к завершающей стадии и в дальнейшем на фабрике его будут проводить самостоятельно - двое сотрудников уже прошли обучение в ФЦК и могут выступать внутренними тренерами. Предполагается, что процесс охватит все четыре производства.

"Получается, что мы пока только навели порядок и не касались внутренних процессов - усовершенствование потоков, пересмотр системы мотивации, усовершенствование работы подразделений, не касающихся основных производств - отдел закупок, например. Это достаточно большой объем, большие планы", - отметила Балановская.

О бережливом производстве

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

В Ставропольском крае технологии бережливого производства планируется внедрить на 136 предприятиях до 2024 года. "Переход на бережливое производство - это не дань моде, а необходимость, которую осознают все больше ставропольских предпринимателей, и она должна стать массовой. Это позволит повысить конкурентоспособность краевой продукции, как на внутренних рынках, и на внешних. Реализация этого национального проекта даст возможность наращивать промышленный потенциал региона, его налоговую базу, что в свою очередь даст возможность к увеличению социальных программ, развитию образования, здравоохранения в регионе", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.