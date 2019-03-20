Здание панорамы Первой обороны Севастополя отремонтируют в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Здание, где находится панорама Первой обороны Севастополя, планируется отремонтировать в 2019 году в рамках национального проекта "Культура", сообщил ТАСС директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

"Панорама" вошла в национальный проект, финансирование - 214 млн рублей. [Деньги будут направлены] на ремонт самого здания музея", - рассказал Мусиенко. Он уточнил, что работы должны быть проведены до конца года. Предполагается, что это будет первым этапом, после может быть отреставрировано и само полотно.

Собеседник агентства напомнил, что также продолжается ремонт на Историческом бульваре, который проходит рядом со зданием панорамы. На благоустройство бульвара и сопутствующие археологические изыскания направлено более 440 млн рублей.

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" - самый посещаемый объект Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи - художник Ф. А. Рубо, и в мае 1905 года экспозиция была открыта для посещения.

Во время Второй обороны, в годы Великой Отечественной войны, полотно пострадало от пожара, удалось спасти две трети панорамы, которые по частям были эвакуированы в Москву. Картина, которая выставляется сейчас, - созданная после войны на основе уцелевших фрагментов копия; само здание панорамы также потребовало ремонта, повторно было открыто в 1954 году.

Ранее сообщалось, что Севастополь планирует реализовать в рамках нацпроектов 48 региональных проектов, в 2019 году город получит на их реализацию 3,1 млрд рублей. В рамках нацпроекта "Культура" в этом году планируется реализовать три региональных проекта.