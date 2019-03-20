Кировская область получит 16,8 млн рублей на ремонт домов культуры по нацпроекту

КИРОВ, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 16,8 млн рублей получит Кировская область в 2019 году из федерального бюджета на ремонт домов культуры в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщается в среду на сайте правительства области.

"Главная цель участия региона в проекте "Культурная среда" [входящем в нацпроект "Культура"] - поддержка и развитие сельских учреждений культуры. По итогам первого года реализации проекта Кировская область получит 16,8 млн рублей на ремонт четырех домов культуры в 2019 году", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области Андрея Плитко.

По данным правительства, всего в регионе несколько сотен культурно-досуговых учреждений, многие из которых нуждаются в ремонте. В рамках реализации проекта "Культурная среда" средства будут направлены на ремонт домов культуры в Белохолуницком, Кильмезском, Орловском и Куменском районах.

Кроме того, в области с 2017 года реализуется проект "Культура малой родины", который направлен на выполнение текущего ремонта и модернизацию материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах численностью до 50 тыс. человек. По данным областного правительства, в 2017 году 39 культурно-досуговых учреждений реализовали 23 проекта по улучшению материально-технической базы и 16 проектов по текущему ремонту муниципальных домов культуры. В 2018 году в рамках проекта реализованы 33 муниципальных проекта, а в 2019 году планируется реализация 39 проектов на общую сумму 32,8 млн рублей.

Как сообщила ТАСС министр культуры области Татьяна Мазур, в домах культуры проведут ремонт, установят новую световую и звуковую аппаратуру, обновят кресла в зрительных залах.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.