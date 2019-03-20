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Северный Кавказ

Около 60 предприятий Ставрополья намерены перейти на технологии бережливого производства

Всего в регионе планируют вовлечь в проект 136 предприятий до 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Около 60 предприятий и компаний Ставрополья заявили о намерении перейти на технологии бережливого производства для повышения производительности труда в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил в среду министр экономического развития края Валерий Сизов.

"Мы сформировали Региональный центр компетенций, и в 2018 году четыре компании были отобраны Федеральным центром компетенций, <...> три месяца работы на предприятиях показали значительный эффект, уже сформирован пул из 60 предприятий, которые будут вовлечены в программу повышения производительности", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства.

Как сообщалось, при поддержке специалистов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда в пилотном режиме проект реализуется на ставропольском заводе "Атлант" и фабрике "Шоколенд". Первый этап реализации на этих предприятиях заканчивается в конце марта, работа продолжится в компаниях "Баксанский бройлер" и "Арнест". На предприятиях вводятся дополнительная стандартизация, модернизируются технологические процессы. В общей сложности до 2024 года в регионе планируется вовлечь в проект 136 предприятий.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% ежегодно к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

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