Ростовские власти направят более 724 млн рублей на сохранение лесов и водоемов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области направит до 2024 года 724,5 млн рублей на сохранение лесов и уникальных водных объектов в рамках федеральных проектов, входящих в нацпроект "Экология". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"В целом на реализацию проектов с 2019 по 2024 годы министерству предусмотрено 724,5 млн рублей, из них 408,8 млн - из федерального бюджета, средства областного - 315,7 млн. За счет этих средств планируется увеличение площади лесовосстановления <…> расчистка реки Темерник от истока до Низового водохранилища и реки Кумшак", - уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, увеличить площадь лесов планируется с 1,2 тыс. га до 1,9 тыс. га, до 2024 года будет высажено около 10 тыс. га лесных культур. Однако основные мероприятия в рамках нацпроекта коснутся экологической реабилитации 8,5 км реки Темерник в Ростове-на-Дону, общая протяженность которой - 36 км. На это направят около 400 млн рублей, работы начнут после заключения госконтракта.

"Расчистка участков реки Темерник позволит улучшить санитарно-гигиеническое состояние водного объекта с целью использования его в качестве рыбохозяйственного и рекреационного водотока. Это позволит обеспечить благоприятные условия проживания 30 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".