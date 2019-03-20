Липецкая область направит более 1,2 млрд рублей на создание Центров профподготовки

ТАСС, 20 марта. Власти Липецкой области планируют по нацпроекту "Образование" создать в регионе два Центра опережающей профподготовки и внедрить в аттестацию выпускников колледжей и техникумов формат демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. На эти цели в регионе направят 1,2 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС представитель управления образования региона Александр Прокофьев.

"По национальному проекту "Образование" будет реализован региональный проект "Молодые профессионалы", на который до 2024 года будет направлено около 665 млн рублей из федерального бюджета и около 573 млн рублей - из регионального бюджета. На эти средства будут созданы два Центра опережающей профессиональной подготовки: первый - в 2020 году, второй - до 2024 года. Также будут оснащены современным оборудованием техникумы и колледжи: в этом году в них оборудуют десять мастерских по компетенциям WorldSkills, в 2024 году - 50", - сказал Прокофьев.

По его словам, в Липецкой области насчитывается 21 тыс. студентов в 30 колледжах и техникумах, для выпускников которых будет введена единая итоговая аттестация в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

"К 2019 году демонстрационный экзамен будет внедрен в порядка 20% учебных заведений среднего профессионального образования региона, а к 2024 - в 50%. Также будет внедрена система наставничества с привлечением специалистов-практиков, пройдет и переподготовка мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте союза WorldSkills Russia", - уточнил Прокофьев, пояснив, что проект "Молодые профессионалы" поможет выпускникам средних профессиональных заведений региона уверенно конкурировать на рынке труда.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

В рамках нацпроекта в Липецкой области будут реализованы проекты "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Социальная активность", "Поддержка семей, имеющих детей", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого" и "Современная школа".