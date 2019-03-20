Кировские власти намерены в 2,8 раза увеличить экспорт продукции АПК к 2024 году

КИРОВ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2024 году в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения агроэкспорта к 2024 году до $45 млрд.

"Для реализации национального проекта областным минсельхозом разработан пятилетний региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области". С внедрением проекта объем экспорта продукции АПК региона планируется увеличить с $12,9 млн [в 2017 году] до $37 млн к 2024 году", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Котлячкова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в 2018 году объем экспорта продукции АПК сохранился на уровне 2017 года. Из Кировской области в страны СНГ, Европу и страны дальнего зарубежья экспортировали животных, семена и плоды, зерно, лекарственные растения и фураж, жиры и масла, готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала и молока, мучные кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и другое.

По словам Котлячкова, в ближайшие годы приоритетом в плане экспорта из Кировской области станут кондитерские изделия, квас, пиво, ликероводочные изделия и мороженное. "Благодаря региональному проекту ожидается выход продукции АПК Кировской области на новые международные рынки сбыта. В плане до 2024 года наладить поставки молочной продукции <...> в Китай, установить взаимовыгодное сотрудничество для региона со странами СНГ, Германией, США, Японией по экспорту напитков, кондитерских изделий, спирта и прочей продукции АПК", - цитирует пресс-служба Котлячкова.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.