Депутаты Камчатки считают, что закон о госзакупках тормозит нацпроекты в северных регионах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 марта. /ТАСС/. Камчатские парламентарии предлагают упростить закон о госзакупках для районов Крайнего Севера для успешной реализации национальных проектов, свои предложения на этот счет они направили в проект Национальной программы развития Дальнего Востока, сообщило в четверг Законодательное собрание Камчатского края.

"Для успешной реализации национальных проектов на Дальнем Востоке необходимо упростить закон о госзакупках для районов Крайнего Севера, разрешив государственным и муниципальным организациям приобретать товары и услуги у единственного поставщика. Такое предложение от Законодательного собрания Камчатского края направлено в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года", - сообщили в краевом парламенте.

По мнению камчатских парламентариев, действующие сегодня механизмы контрактной системы не учитывают особенности северных регионов - слабо развитую транспортную сеть, высокую себестоимость работ, неблагоприятный климат. Строительство важных социальных объектов на Севере часто срывается из-за того, что подрядчик с материковой части России не представляет, с какими сложностями столкнется. При этом местный бизнес не может по стоимости конкурировать с подрядчиками из других регионов.

Отмечается особая актуальность этого вопроса в связи с тем, что, например, Камчатский край 99% средств на нацпроекты получит из федерального бюджета.