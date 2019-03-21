В Якутии построят 15 учреждений культуры в рамках национального проекта

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Власти Якутии планируют построить 15 учреждений культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура", сообщил ТАСС в четверг первый замминистра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин.

"По региональному проекту "Культурная среда" в настоящий момент предполагается строительство 15 новых учреждений культуры, четыре из них будут введены [в строй] уже в 2019 году", - сказал он.

Кроме того, предполагается оснащение комплектами музыкальных инструментов 24 школ искусств и трех колледжей культуры - по 5 млн рублей за каждый комплект. "Восемь школ и Якутский музыкальный колледж будут оснащены уже в этом году", - уточнил Левочкин.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.