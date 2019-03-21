Более 200 га лесов высадят в Крыму в 2019 году по нацпроекту "Экология"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Более 200 га новых лесов будет посажено в Крыму в этом году по нацпроекту "Экология". На эти цели из федерального бюджета будет выделено 88,34 млн рублей, говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым на запрос ТАСС.

"В 2019 году в рамках национального проекта "Экология" в Республике Крым будут высажены лесные культуры в Бахчисарайском, Белогорском, Куйбышевском, Старокрымском, Судакском, Симферопольском, Евпаторийском, Раздольненском лесничествах на общей площади 222,6 га", - говорится в ответе.

Отмечается, что на эти цели предусмотрены средства из федерального бюджета в сумме свыше 88,34 млн рублей. При посадке будут использоваться местные саженцы - это ясень ланцетный, клен ясенелистный, дуб скальный, сосна Палласа и другие.

Ранее Минприроды Крыма сообщало о ежегодном увеличении площадей лесных насаждений. Если в 2015 году площадь высадки составляла 173 га, то в 2018 году - 214 га. Общая площадь лесов на полуострове составляет более 300 тыс. га.

Создание питомника

Крымские ученые считают необходимым создать питомник саженцев в рамках нацпроекта "Экология" для сохранения лесов не только полуострова, но и юга России, сообщил ТАСС секретарь Крымского отделения Российского экологического общества, старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимир Разумейко.

"В рамках нацпроекта "Экология" Крым может стать перспективной площадкой для выращивания саженцев для восполнения экосистемы юга России", - сказал он.

По его словам, крымские ученые ищут различные генотипы, отбирая материалы с деревьев, скрещивая их, выращивая так называемое эталонное дерево, которое будет пригодно для роста в любых условиях. Среди перспективных пород он назвал типичные для Крыма дуб, граб, бук, а также березу крымскую.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.