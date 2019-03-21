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Более 200 га лесов высадят в Крыму в 2019 году по нацпроекту "Экология"

Планируется высаживать ясень ланцетный, клен ясенелистный, дуб скальный и сосну Палласа

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Более 200 га новых лесов будет посажено в Крыму в этом году по нацпроекту "Экология". На эти цели из федерального бюджета будет выделено 88,34 млн рублей, говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым на запрос ТАСС.

"В 2019 году в рамках национального проекта "Экология" в Республике Крым будут высажены лесные культуры в Бахчисарайском, Белогорском, Куйбышевском, Старокрымском, Судакском, Симферопольском, Евпаторийском, Раздольненском лесничествах на общей площади 222,6 га", - говорится в ответе.

Отмечается, что на эти цели предусмотрены средства из федерального бюджета в сумме свыше 88,34 млн рублей. При посадке будут использоваться местные саженцы - это ясень ланцетный, клен ясенелистный, дуб скальный, сосна Палласа и другие.

Ранее Минприроды Крыма сообщало о ежегодном увеличении площадей лесных насаждений. Если в 2015 году площадь высадки составляла 173 га, то в 2018 году - 214 га. Общая площадь лесов на полуострове составляет более 300 тыс. га.

Создание питомника

Крымские ученые считают необходимым создать питомник саженцев в рамках нацпроекта "Экология" для сохранения лесов не только полуострова, но и юга России, сообщил ТАСС секретарь Крымского отделения Российского экологического общества, старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимир Разумейко.

"В рамках нацпроекта "Экология" Крым может стать перспективной площадкой для выращивания саженцев для восполнения экосистемы юга России", - сказал он.

По его словам, крымские ученые ищут различные генотипы, отбирая материалы с деревьев, скрещивая их, выращивая так называемое эталонное дерево, которое будет пригодно для роста в любых условиях. Среди перспективных пород он назвал типичные для Крыма дуб, граб, бук, а также березу крымскую.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.

Теги
РоссияКрым
Владимирская область получит почти 400 млн рублей на сохранение лесов по нацпроекту
Часть средств пойдет на приобретение лесопожарных машин и лесохозяйственных тракторов
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