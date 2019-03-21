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Мутко допустил увеличение финансирования проектов благоустройства в малых городах

Объем средств на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году составляет 5 млрд рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Объем средств федерального бюджета на реализацию идей участников Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году составит 5 млрд рублей и может быть увеличен в последующие годы. Об этом сообщил в четверг на совещании по проведению конкурса вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Впервые конкурс прошел в 2018 году, по его итогам было отобрано 80 наиболее интересных проектов. С 2019 года его проведение предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда" - до 2025 года по всей стране должно быть реализовано 480 проектов победителей конкурса.

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"В 2019 году конкурс проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", будет 5 млрд рублей - 100 млн мы добавляем. К теме докапитализации мы вернемся, потому что малые города, исторические поселения - они заслуживают большего внимания", - сказал он.

В 2018 году на реализацию проектов победителей конкурса было направлено 4,9 млрд рублей, при этом обязательным условием для муниципалитетов было привлечение внебюджетных средств. "Важно, чтобы были внебюджетные источники - по данным 80 муниципалитетам-победителям привлеченные средства составили около 3 млрд рублей", - уточнил Мутко.

Он отметил, что при организации и проведении конкурса в 2019 году стоит задача "сделать все процедуры максимально прозрачными, понятными для участников". Минстроем разработана единая форма подачи заявок, желающие принять участие смогут направить свои проекты через сайт конкурса.

О нацпроекте

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Сейчас он входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.

Доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%, также нужно реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.

Теги
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