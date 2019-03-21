Мутко считает основной задачей новых врио глав регионов начало реализации нацпроектов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первостепенная задача, которую нужно решить назначенным на этой неделе врио глав регионов, - завершить подготовку и начать реализацию национальных проектов. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Первоочередная задача - запустить национальные проекты, потому что многие уходящие губернаторы эту работу начали, поправили свои бюджеты, подписали соглашения с федеральным центром - сейчас сложный такой период, они [назначенные врио] сразу должны включиться в эту работу", - сказал он.

Мутко отметил, что врио глав регионов важно акцентировать внимание на безаварийном завершении отопительного сезона.

Задачи в Челябинской области

Особо вице-премьер отметил задачи, которые стоят перед новым руководителем Челябинской области. По его словам, Алексей Текслер должен выполнить все взятые на себя властями субъекта обязательства перед жильцами дома № 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв газа, унесший жизни 39 человек, а также сосредоточится на подготовке к проведению в Челябинске в 2020 году саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

"Ближайшие задачи у челябинского губернатора связаны с подготовкой к [саммиту] ШОС, и завершение тех обязательств по Магнитогорску, которые [властями региона] взяты", - сказал Мутко.

В среду Текслер сообщал журналистам, что намерен в ближайшее время посетить Магнитогорск и заняться решением проблем пострадавших в результате трагедии людей.

Ранее сообщалось, что седьмой и восьмой подъезды поврежденного дома № 164 демонтируют, хозяевам квартир выделят единовременные выплаты для приобретения нового жилья из расчета 31725 рублей за 1 кв. м общей площади. 19 марта пресс-служба главы региона сообщила о том, что более половины жителей дома - 72 собственника из 139 - смогли приобрести квартиры.

Изменения в губернаторском корпусе

В течение этой недели в отставку по собственному желанию ушли руководители пяти субъектов РФ: главы Челябинской (Борис Дубровский), Мурманской (Марина Ковтун), Оренбургской (Юрий Берг) областей, Республики Алтай - Александр Бердников и Калмыкии - Алексей Орлов. У всех срок полномочий истекал в этом году.

Указами президента РФ Владимира Путина врио губернатора Челябинской области был назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, Мурманскую область до выборов возглавит замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис, Оренбургскую - руководитель компании "Т Плюс" Денис Паслер, врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин, ранее являвшийся председателем Совета НП "ГЛОНАСС", а врио главы Республики Калмыкия стал бывший сенатор и кикбоксер Бату Хасиков.