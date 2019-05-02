Путин отдал поручения по созданию новых социальных объектов в Татарстане

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям создать новые социальные объекты в Республике Татарстан. Эти задания содержатся в перечне, опубликованном в четверг на сайте Кремля по итогам обсуждения с общественностью хода реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Так, Минобрнауки РФ поручено "оказать содействие созданию на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КАИ) интерактивного музея техники, посвященного отечественному авиастроению", говорится в документе. Музей планируется открыть к началу мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году. О ходе выполнения глава ведомства Михаил Котюков должен доложить президенту до 1 августа.

Минкультуры РФ совместно с правительством Татарстана до 1 июня должны рассмотреть вопрос строительства нового здания Русского драматического театра "Мастеровые" в Набережных Челнах.

Документ также содержит несколько рекомендаций региональному правительству и администрации Казани по созданию комфортных условий жизни инвалидов и созданию или реконструкции учебных заведений. Так, региональному правительству рекомендовано до 1 июня принять дополнительные меры по созданию в Татарстане новых рабочих мест для инвалидов.

Властям Казани совместно с администрацией региона поручено принять меры по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, президент предложил городским властям разместить площадку для сдачи экзаменов по вождению при республиканской Госавтоинспекции "на удалении от зданий общеобразовательных организаций".

Для решения проблемы нехватки мест в казанских школах рекомендуется строить для учебных организаций многоэтажные дома или реконструировать имеющиеся здания в историческом центре города.