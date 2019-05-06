В Магаданской области на поддержу фермеров выделят около 9,5 млн рублей

МАГАДАН, 6 мая. /ТАСС/. Магаданская область в текущем году получит 9,48 млн рублей в рамках реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в управлении информационной политики правительства региона.

"В рамках реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Магаданская область в 2019 году получит 9,48 млн рублей. В течение трех лет всего наш регион получит из федерального бюджета 26,48 млн рублей, из них в 2020 году - 7,22 млн рублей и в 2021 году - 9,78 млн рублей. Такое распоряжение от 26 апреля 2019 года № 835-р подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Межбюджетные трансферты в общем размере 13,82 млрд рублей распределены 83 субъектам Федерации", - рассказали управлении информационной политики правительства региона.

Отмечается, что средства будут предоставляться на реализацию региональных программ, направленных на выполнение нацпроекта. За их счет будут, в частности, субсидироваться проекты создания и развития фермерских хозяйств, частично возмещаться затраты сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанные с приобретением различного имущества, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработало Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе 2018 года. Их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.