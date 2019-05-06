На проект "Старшее поколение" в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей

МАГАДАН, 6 мая. /ТАСС/. Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в управлении информационной политики правительства региона.

"Общее финансирование в 2019 году регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в рамках национального проекта "Демография" в Магаданской области, составит 128,9 млн рублей. За счет федерального бюджета - 25,3 млн рублей, государственных внебюджетных фондов - 48,6 млн рублей, консолидированного бюджета Магаданской области - 38,3 млн рублей и внебюджетных источников - 16,7 млн рублей. В перечень мероприятий включены строительство объекта "Дом-интернат общего типа на 200 мест" и создание 7 мобильных бригад для доставки граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности, в медицинские организации", - рассказали в управлении информационной политики правительства региона.

В текущем году за счет средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности особой экономической зоны выполнят проектно-изыскательские работы по строительству "Дома-интернат общего типа на 200 мест". На эти цели предусмотрели 18,7 млн рублей.

Второй проект - создание 7 мобильных бригад для доставки граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, подразумевает обеспечение их автотранспортом. Планируется приобрести 7 автобусов марки ГАЗ на базе "Соболя" с техническим оснащением для перевозки инвалидов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.