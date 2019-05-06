Кабмин утвердил правила выдачи грантов на создание научных центров мирового уровня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на создание и развитие научных центров мирового уровня, включая международные математические центры, центры геномных исследований, а также центры, выполняющие исследования по приоритетам научно-технологического развития. Постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления грантов в виде субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, включая международные математические центры, центры геномных исследований, а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития", - говорится в документе.

Согласно утвержденным правилам, предоставляться гранты будут по результатам открытого конкурсного отбора. Его будет проводить Минобрнауки РФ совместно с советом по господдержке создания и развития математических центров (в отношении математических центров), советом по приоритетам научно-технологического развития (в отношении центров по приоритетным направлениям). Гранты на центры геномных исследований будут предоставляться по результатам отбора, проводимого советом по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

В 2019-2020 годах гранты будут предоставлены на создание и развитие четырех международных математических центров и трех центров геномных исследований мирового уровня. Гранты на создание центров мирового уровня по приоритетам научно-технологического развития будут предоставляться с 2021 года, отмечается в документе.

Для участия в конкурсном отборе инициатор создания центра должен предоставить, помимо прочих документов, проект программы создания и развития центра. Он должен включать, в частности, информацию о работе организации за последние три года, а также о планируемых результатах деятельности центра. Например, о публикационной активности ученых, о планах по привлечению к работе центра ведущих ученых, об образовательных программах, которые будут запущены на базе центра и так далее.

Целевые показатели работы центра, как отмечается в документе, должны обеспечивать достижение результатов нацпроекта "Наука" и входящего в него федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации". Среди них, в частности, количество российских и зарубежных ведущих ученых, доля иностранных исследователей, доля молодых ученых, численность аспирантов, размер привлеченных внебюджетных средств и так далее.

О нацпроекте

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Нацпроект состоит из трех федеральных проектов. В рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" планируется создать единую сеть, включающую в себя не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, а также не менее 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных" технологий. Кроме того, запланировано создание международных центров мирового уровня - не менее четырех математических и не менее трех центров геномных исследований.