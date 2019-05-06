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В России начали действовать новые правила диспансеризации и профосмотров

Россияне с 18 лет смогут, в частности, раз в год пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В России 6 мая вступил в силу разработанный Минздравом и утвержденный 25 апреля Минюстом новый порядок прохождения ежегодных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

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"Нoвый пoрядoк прoведения прoфилактических oсмoтрoв и диспансеризации вступил в силу 6 мая", - сообщается в ответе на запрос ТАСС.

Таким образом россияне с 18 лет раз в год смогут пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Диспансеризацию можно будет пройти раз в три года. Она включает в себя прицельные онкоскрининги для разных возрастов. Кроме того, согласно новому порядку, для лиц предпенсионного и пенсионного возраста вводится отдельная дополнительная диспансеризация. Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно.

Ранee прeмьeр-министр РФ Дмитрий Мeдвeдeв поручил Минздраву внeсти в правитeльство проeкт нормативного правового акта "об объявлeнии провeдения в 2019-2020 годах Всeроссийской диспансeризации взрослого насeления".

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