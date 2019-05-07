Власти выделят субсидии на поддержку развития туризма в России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти РФ выделят субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, обеспечивающих прирост туристического потока в РФ. Постановление от 30 апреля, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, определяет правила предоставления этих субсидий.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших РФ иностранных туристов", - говорится в документе.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, постановление направлено на увеличение объема экспорта услуг категории "Поездки" федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" "путем увеличения прироста количества посетивших РФ иностранных туристов из целевых стран". Документом определены правила, по которым туроператоры могут получить субсидии.

Господдержка будет предоставляться туроператорам в зависимости от количества привлеченных ими в РФ туристов из ряда стран. Это Германия, Израиль, США, Франция, Италия, Великобритания, Республика Корея, Испания, Япония и Индия. Размер субсидии будет определяться исходя из количества иностранных туристов из целевых стран, посетивших РФ в течение отчетного периода, базового размера субсидии за одного иностранного туриста (1200 рублей), а также уточняющих коэффициентов. Предельный размер субсидии для одного туроператора не может превышать 5 млн рублей.

Претендующий на поддержку туроператор должен быть российским, иметь как минимум 2-летний стаж работы в этой отрасли, не находиться в стадии банкротства и не иметь долгов по налогам и сборам.

"Субсидии будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Ростуризма как получателя средств федерального бюджета на предоставление указанных субсидий", - добавили в пресс-службе правительства РФ.