Путин 8 мая соберет Совет по нацпроектам

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 8 мая проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, с докладами о результатах выполнения нацпроектов в социальной и экономической сферах выступят заместители председателя правительства Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.

"Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций", - отметили в Кремле.

Также к рассмотрению актуальных вопросов приглашены губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Государственного совета РФ.

Национальные проекты

Заседание совета состоится спустя год после подписания в 2018 году майского указа президента РФ о национальных целях развития страны до 2024 года, в соответствии с которым и были разработаны 12 нацпроектов. На их реализацию планируется направить 25,7 трлн рублей.

Нацпроекты посвящены таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство разработало комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Теме нацпроектов уделил внимание во вторник и EUReporter - европейский новостной портал со штаб-квартирой в Брюсселе. В своей статье, посвященной годовщине инаугурации Путина, издание отмечает, что президент РФ ясно дал понять высокопоставленным чиновникам: цели, которые он поставил на свой четвертый президентский срок, не терпят отлагательств.

"Путин прекрасно понимает, что завоевать поддержку людей невозможно только "пером, что острее меча" - поистине исторические фигуры и лидеры наций должны привносить значимые перемены в жизнь страны", - отметил автор статьи Джеймс Уилсон. "С учетом этого в первый же день своего нового президентского срока он издал указ о национальных целях развития РФ до 2024 года", - говорится в ней.

Уилсон отмечает, что "подписанием этого документа Путин поставил перед правительством одну из самых масштабных задач за время своего 20-летнего правления". По его словам, "путинские национальные проекты сфокусированы на внутреннем развитии страны и нацелены на обновление инфраструктуры, развитие человеческого капитала и предпринимательства, создание условий для всеобъемлющего развития цифровой экономики, а также на решение других задач".

Отмечая, что на нацпроекты выделяется очень большой объем средств, автор обращает внимание на финансовую политику президента РФ. "Предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему, несмотря на внешнее давление, соответствовать амбициозным обещаниям в социальной сфере, не скатываясь в популизм, но при этом обеспечивая макроэкономическую стабильность и устойчивый курс рубля", - отмечается в статье.