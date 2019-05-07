Почти 50 школ построят и реконструируют в Новосибирской области до 2024 года

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Около 50 школ, в которых смогут учиться 27 тыс. детей, планируют построить и реконструировать в Новосибирской области до 2024 года. Это позволит решить в регионе проблему с обучением школьников в две смены, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"В ближайшие три года, с 2019 по 2021, на территории области нам предстоит построить и отремонтировать 17 школ вместимостью почти 14 тыс. ребятишек. А вообще до 2024 года, чтобы решить задачу по ликвидации второй смены, надо говорить о 48-и таких объектах", - сказал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области за счет строительства 48-и школ будут созданы 27 тыс. новых мест.

По словам губернатора, за последние три года в области было построено и реконструировано 11 объектов общей вместимостью почти 6 тыс. человек. Однако проблема нехватки мест в школах все еще стоит достаточно остро - как ранее сообщал ТАСС, из 320 тыс. школьников региона около 60 тыс. учатся во вторую смену.

Как сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, здания школ строятся по новым стандартам, с просторными холлами, большими спортивными и актовыми залами. Большие площади позволят использовать залы не только для учебного процесса, но и для внеклассных занятий и дополнительного образования. Проинспектированные во вторник губернатором и мэром две школы рассчитаны на 1,1 тыс. мест каждая и имеют площади 15,5 тыс. кв. м.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 до 2024 года, бюджет составляет 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения Ольга Васильева.