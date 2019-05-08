Песков: Путин на Совете по нацпроектам намерен проверить, какие из них пока буксуют

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам оценит, какие из национальных проектов уже дали результаты, а какие пока буксуют. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду посмотреть, по каким направлениям эти первые итоги [реализации нацпроектов] есть, - причем президент говорит о конкретных итогах, которые чувствуют люди, - по каким они есть в меньшей степени, по каким идет пробуксовка", - подчеркнул он.

"Вы знаете подход Путина: время подготовки к реализации и мобилизации прошло, уже время подводить первые итоги", - напомнил представитель Кремля.

По словам Пескова, наряду с вице-премьерами на заседании выступят представители Счетной палаты и Общероссийского народного фронта. "Это будет обширное по времени и насыщенное по содержанию рабочее мероприятие", - сказал он.

После этого Путин проведет отдельные рабочие встречи, в том числе с участниками этого заседания.