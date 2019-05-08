Власти Самарской области привлекут 1,5 млрд рублей в проекты по цифровой экономике

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют привлечь к 2024 году инвестиции в объеме 1,5 млрд рублей в проекты по цифровой экономике в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Самарской области 1 сентября 2018 года начал работу проектный офис цифрового развития. <…> Данная организация взяла на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и регионального бизнеса. Главная цель проектного офиса к 2024 году обеспечить приток инвестиций в проекты цифровой экономики в сумме более 1,5 млрд рублей", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, проектный офис уже начал разрабатывать и реализовывать пилотные проекты, способные стать интеграторами усилий региональных центров компетенций в области образования, науки и бизнеса и привлечения в регион крупных российских и иностранных высокотехнологичных компаний-лидеров. Например, Самарский государственный медицинский университет вместе с индустриальным партнером - "ИМЦ Концерна "Вега" (Госкорпорация "Ростех") запустил производство нейротренажеров ReviVR для реабилитации после инсульта. В 2019 году они начнут разработку новой системы реабилитации двигательных нарушений с применением технологии виртуальной реальности.

Цифровой проектный офис Самарской области привлекает в регион новых инвесторов, вместе с региональными научными организациями и бизнесом планирует совместно подготовить не менее пяти проектов в сфере цифровой экономики, привлекательных для федеральных институтов развития, крупных российских организаций-лидеров и иностранного бизнеса.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.