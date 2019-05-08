РЭО проверит схемы обращения с мусором в раскритикованных генпрокурором РФ регионах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Проводник реформы мусорной отрасли в РФ Российский экологический оператор (РЭО) проверит в первую очередь схемы обращения с мусором в тех регионах, ситуацию с реализацией реформы в которых ранее раскритиковал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба РЭО в среду.

7 мая на совещании в Екатеринбурге Чайка сообщил, что прокурорская проверка выявила в ряде субъектов неутвержденные и недофинансированные региональные программы обращения с отходами, ошибки в территориальных схемах, отсутствие достаточных мощностей по сортировке, обезвреживанию и захоронению мусора. Он добавил, что отдельные муниципалитеты не создавали площадки для сбора коммунальных отходов и не занимались ликвидацией несанкционированных свалок, а власти субъектов нарушали законы при выборе региональных операторов. Некоторые региональные операторы несвоевременно вывозили мусор, а предприятия по обращению с ним нарушали технологию захоронения.

"Российский экологический оператор в первую очередь тщательно проверит территориальные схемы и региональные программы обращения с твердым коммунальным мусором в субъектах, обозначенных в ходе выступления генерального прокурора РФ Юрия Чайки. К таким регионам относятся: Республика Саха, Башкирия, Хакасия, Мордовия, Алтайский и Красноярский края, Ульяновская, Челябинская, Томская, Нижегородская, Самарская, Амурская, Иркутская, Красноярская, Кемеровская, Саратовская и другие субъекты РФ. РЭО окажет содействие властям регионов и региональным операторам - предложит пути решения существующих проблем", - сказал собеседник агентства.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, задача компании по итогам ревизии схем обращения с мусором и региональных программ - "помочь регионам выстроить оптимальную схему утилизации и сортировки отходов, помочь решить логистические проблемы". "Для инвесторов мы разрабатываем программы софинансирования проектов, первые из которых стартуют уже в этом году. Одна из стратегических целей компании - это создание единой для страны федеральной территориальной схемы, отражающей все объекты инфраструктуры, задействованные в системе обращения с коммунальным мусором", - процитировали его в пресс-службе компании.

РЭО предстоит провести ревизию всех схем обращения с коммунальным мусором в регионах РФ до 1 ноября. А к 31 декабря 2020 года должна быть создана единая федеральная схема обращения с бытовыми отходами. Это один из целевых показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках национального проекта "Экология".