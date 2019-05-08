Медведев сократил срок согласования в кабмине проектов документов в рамках нацпроектов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Максимальный срок согласования внутри правительства проектов документов, разработанных в рамках реализации нацпроектов, сокращен с 10 до трех дней. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Этим постановлением дополнен пункт регламента правительства, касающийся порядка согласования между профильными министрами и руководителями ведомств того или иного проекта документа, внесенного в кабмин. В прежней редакции говорилось о том, что внесенные в правительство проекты актов "визируются (профильными министрами - прим. ТАСС) не более чем в 10-дневный срок с даты их поступления на согласование". В новом же документе указывается, что, в свою очередь, проекты актов, "подготавливаемые в рамках реализации национальных проектов, - [должны быть завизированы] не более чем в трехдневный срок".

7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2024 года, в соответствии с которым и были разработаны 12 нацпроектов. На их реализацию планируется направить в общей сложности 25,7 трлн рублей.

Нацпроекты посвящены таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство разработало комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.