{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство утвердило меры развития сектора исследований и разработок

План касается периода до 2024 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Развитие научной и научно-производственной кооперации, передовой инфраструктуры для проведения исследований, кадрового потенциала инновационной и научно-технической деятельности станут основными мерами, направленными на развитие сектора исследований и разработок в России. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, опубликованном на сайте правительства в среду.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в среду утвердил единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Единый план утвержден в целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

"На развитие сектора исследований и разработок направлены следующие меры: развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ, развитие кадрового потенциала инновационной и научно-технической деятельности", - говорится в документе.

В нем отмечается, что ключевыми инструментами выполнения плана станут национальные проекты "Наука", "Культура", а также государственные программы "Научно-технологическое развитие РФ" и "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".

Риски

Падение цен на сырье, ужесточение санкционного режима в отношении российской экономики, "торговые войны" и политика ФРС США могут негативно повлиять на выполнение целей национальных проектов в ближайшие шесть лет, говорится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года.

"Ключевыми внешними рисками для достижения комплекса национальных целей развития являются следующие: замедление темпов роста мировой экономики, падение цен на сырьевые товары, финансовый кризис стран с формирующимися рынками и масштабный отток капитала из них, быстрое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, сопровождающееся оттоком капитала из стран с формирующимися рынками", - говорится в документе.

В перечень ключевых рисков также включены "усугубление "торговых войн", введение дополнительных тарифных и нетарифных ограничителей, ужесточение барьеров выхода на мировые рынки, замедление мировой торговли, ужесточение применения санкционного режима в отношении российской экономики".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Кабмин определил ключевые меры по подготовке кадров для цифровой экономики
Для подготовки кадров планируется реализовать мероприятия по поддержке талантливых школьников и студентов в области математики и информатики
Читать полностью