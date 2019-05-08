Правительство утвердило меры развития сектора исследований и разработок

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Развитие научной и научно-производственной кооперации, передовой инфраструктуры для проведения исследований, кадрового потенциала инновационной и научно-технической деятельности станут основными мерами, направленными на развитие сектора исследований и разработок в России. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, опубликованном на сайте правительства в среду.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в среду утвердил единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Единый план утвержден в целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

"На развитие сектора исследований и разработок направлены следующие меры: развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ, развитие кадрового потенциала инновационной и научно-технической деятельности", - говорится в документе.

В нем отмечается, что ключевыми инструментами выполнения плана станут национальные проекты "Наука", "Культура", а также государственные программы "Научно-технологическое развитие РФ" и "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".

Риски

Падение цен на сырье, ужесточение санкционного режима в отношении российской экономики, "торговые войны" и политика ФРС США могут негативно повлиять на выполнение целей национальных проектов в ближайшие шесть лет, говорится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года.

"Ключевыми внешними рисками для достижения комплекса национальных целей развития являются следующие: замедление темпов роста мировой экономики, падение цен на сырьевые товары, финансовый кризис стран с формирующимися рынками и масштабный отток капитала из них, быстрое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, сопровождающееся оттоком капитала из стран с формирующимися рынками", - говорится в документе.

В перечень ключевых рисков также включены "усугубление "торговых войн", введение дополнительных тарифных и нетарифных ограничителей, ужесточение барьеров выхода на мировые рынки, замедление мировой торговли, ужесточение применения санкционного режима в отношении российской экономики".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.