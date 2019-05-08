Кабмин определил ключевые меры по подготовке кадров для цифровой экономики

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Поддержка талантливых школьников и студентов, занимающихся математикой и информатикой, а также содействие гражданам в развитии цифровой грамотности являются ключевыми решениями задачи по подготовке высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики в стране. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, утвержденного ранее в среду главой правительства Дмитрием Медведевым.

"В целях обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики необходимо реализовать мероприятия по поддержке талантливых школьников и студентов в области математики и информатики, способствующие обеспечению перспективного кадрового потенциала для задач развития цифровой экономики", - говорится в документе.

Согласно плану, достижению поставленной цели также будет способствовать "содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики". "Необходимо реализовать мероприятия <…>, предусматривающие обучение 10 млн человек по онлайн-программам развития цифровой грамотности и предоставление 270 тыс. цифровых сертификатов для обучения граждан по развитию компетенций цифровой экономики", - указывается в документе.

При этом, помимо нацпрограммы "Цифровая экономика", к ключевым инструментам, направленным на подготовку кадров в этой сфере, кабмин относит мероприятия, заложенные в нацпроекте "Образование", госпрограммах "Развитие образования", "Информационное общество", "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Ранее правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на работу по подготовке кадров в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика". В частности, речь идет о внедрении результатов мероприятий по созданию условий для реализации обучающимися персональных траекторий, формировании сети центров на базе вузов для разработки моделей "Цифровой университет", создании и функционировании сети международных научно-методических центров для распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, информатики, технологий.