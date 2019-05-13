Правительство направит 8,6 млрд рублей на поддержку научно-образовательных центров

ГОРКИ, 13 мая. /ТАСС/. Правительство выделит из бюджета 8,6 млрд рублей на поддержку научно-образовательных центров, ещё 35 млрд рублей будут направлены из внебюджетных источников. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Это одно из мероприятий [нацпроекта "Наука"], которое предполагает в меньшей степени выделение средств из федерального бюджета - 8,6 млрд рублей, в большей степени - выделение средств внебюджетных - это 35 млрд рублей. В большей степени тут расчет, что реальный бизнес будет заинтересован в этом проекте", - сказала Голикова.

Ранее премьер-министр утвердил меры государственной поддержки научно-образовательных центров (НОЦ) на период 2019-2021 годов. В пилотном режиме для 2019 года отобрано пять научно-образовательных центров в таких регионах, как Пермский край, Белогородская, Кемеровская, Нижегородская и Тюменская область.

Инициаторами создание НОЦ выступают сами регионы и программы пяти пилотных центров будут рассмотрены правительством на заседании Координационного совета, сообщила Голикова. Программы будут содержать комплекс мероприятий от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализации образовательных программ до получения новых конкурентоспособных технологий и коммерциализации соответствующих результатов, а также целевые индикаторы, сроки и финансовое обеспечение мероприятий.

Начиная с 2020 года оставшиеся 10 НОЦ будут отбираться по конкурсу. "В первый год мы не предполагаем передачу грантов. Мы предполагаем передачу грантов только по результатам исполнения программы за соответствующий финансовый год", - уточнила она. Таким образом, пилотные НОЦ, отобранные для 2019 года, получат поддержку в 2020 году по итогам реализации программ.

Медведев подчеркнул, что НОЦ должны быть центрами мирового уровня. "Это не должна быть очередная игра во всякие корпоративные структуры, а должны быть центры мирового уровня. Я просил бы самым внимательным образом следить за тем, как эти процессы идут", - сказал премьер-министр. НОЦ должны объединить ведущие университеты и научные организации с компаниями, которые работают в реальном секторе экономики, и будут готовить специалистов для решения крупных научно-технологических задач экономики России, указал Медведев.