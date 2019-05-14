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Голикова: каждый нацпроект касается конкретного человека

Вице-премьер отметила, что относиться равнодушно к реализации национальных проектов и социальной сфере невозможно, так как это разговор о наших наболевших проблемах и поиске способов их решения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая сразу четыре национальных проекта, дала эксклюзивное интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", где выразила свое мнение не только как чиновник, но и как обычный человек о демографической ситуации, здоровом образе жизни, образовании, пенсионном возрасте и многом другом.

По ее словам, относиться равнодушно к реализации национальных проектов и вообще социальной сфере невозможно, поскольку это разговор о наших наболевших проблемах и поиске конкретных способов их решения. И поэтому национальные проекты - это не просто механизмы управления или финансирования, это то, как и чем живет целая страна, считает вице-премьер.

Полный текст интервью Татьяны Голиковой читайте по ссылке

Теги
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