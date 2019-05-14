Голикова заявила, что в России требуются дополнительные меры поддержки рождаемости

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство считает необходимым продление программы материнского капитала после 2021 года, а также введение дополнительных мер поддержки рождаемости в стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы сейчас этим занимаемся достаточно глубоко, потому что все равно нужно будет принять дополнительные меры по демографии. Какими они должны стать и на что быть направлены? Думаю, что в 2020 году нам придется дать ответ на этот вопрос, изучив эту тему по результатам 2019 года, по результатам уже принятых решений. Но по данным, которыми мы сейчас располагаем, самым важным является жилье для молодой семьи", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что также необходимо продлевать программу материнского капитала, которая действует до 2021 года.

"У нас непростая демографическая ситуация с точки зрения рождений, по понятным причинам, о которых уже многократно говорилось - сокращение количества женщин, находящихся в репродуктивном возрасте с одной стороны, с другой - изменение поведенческой модели. То есть первые роды откладываются на более поздний срок для того, чтобы получить образование, зарекомендовать себя устойчиво на работе", - отметила она.

Голикова подчеркнула, что очень важно оценить, что для молодой семьи является самым "чувствительным ограничением" при принятии решения о первом ребенке.

"Даже по тому, как используются средства материнского капитала, - это погашение ипотечных кредитов и приобретение жилья. Крыша над головой - это самое главное для того, чтобы стабильно стоять на ногах", - добавила она.