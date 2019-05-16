Российские города оценят на доступность остановок общественного транспорта

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Индекс качества городской среды поможет оценить доступность остановок общественного транспорта в российских городах. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова.

"Один из индикаторов индекса качества городской среды - доступность остановок общественного транспорта. Фактически у нас сегодня, несмотря на требуемые нормы, недостаточно комфортно передвижение, не обеспечена доступность общественного транспорта для населения. Это общероссийский показатель", - сказала она.

По словам Ишхановой, маршруты общественного транспорта должны быть доступны для горожан, чтобы до остановки можно было добраться комфортно и безопасно.

Как отметила в свою очередь директор по проектам КБ "Стрелка" Дарья Буркова, вопрос доступности сервисов для горожан очень важный. По ее словам, если ориентироваться на международный опыт, доступность должна быть пешеходной. "Горожане должны иметь возможность из дома дойти до озелененного пространства, должен быть обеспечен быстрый доступ к объектам социальной инфраструктуры. Такие показатели, в том числе, дают возможность измерить индекс", - добавила Буркова.

В марте этого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает методику формирования качества городской среды. Индекс качества городской среды состоит из 36 показателей. Они оценивают шесть типов городских пространств: жилье, общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговую инфраструктуру, озеленение территорий, уличную инфраструктуру, общегородское пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число городов с неблагоприятной средой должно сократиться вдвое по сравнению с текущими значениями. Индекс качества городской среды к этому времени должен улучшиться на 30%.