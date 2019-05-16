Развитие новых производственных технологий по нацпроекту потребует 150 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Реализация дорожной карты по развитию новых производственных технологий, которую разрабатывает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) по нацпроекту "Цифровая экономика", оценивается в 150 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщил журналистам ректор вуза Андрей Рудской.

"Затраты на реализацию дорожной карты по развитию новых производственных технологий предварительно оцениваются в сумму в 150 млрд рублей до 2024 года, из которых более 50% - внебюджетные источники", - сказал он на пресс-конференции "Экономика в "цифре": ведущие университеты как драйверы реализации национального проекта".

"Новые производственные технологии" - одна из девяти "сквозных" цифровых технологий, которые выделяются в нацпроекте "Цифровая экономика". Дорожная карта призвана обеспечить переход российской промышленности на цифровую платформу, включающую цифровое проектирование, производство в единой виртуальной среде с помощью инструментов планирования, проверки и моделирования промышленных процессов.

В конце марта СПбПУ стал одним из победителей в конкурсе госкорпорации "Росатом", ответственной за отбор вузов для реализации девяти дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий. К работе над дорожной картой "Новые производственные технологии" СПбПУ планирует привлечь более 300 экспертов в области передовых производственных технологий, цифровой трансформации производств и развития цифровой экономики.

В нацпроекте "Цифровая экономика" выделяются девять "сквозных" цифровых технологий: "большие данные" (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых. По каждой из технологий будет подготовлена отдельная дорожная карта.