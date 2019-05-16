Мурманская область получит 483 млн рублей на расселение аварийных домов в 2019-2020 годах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку правительства Мурманской области и выделит региону 483 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2019-2020 годах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте областного правительства.

"Согласно одобренной заявке Мурманская область получит из средств Фонда ЖКХ 483,02 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 31,02 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 600 человек из 280 аварийных жилых помещений общей площадью 10,72 тыс. кв. м на территории семи муниципальных образований: Мончегорска, Мурманска, Полярных Зорь, Зеленоборского, Кандалакши, Никеля и Умбы", - говорится в сообщении.

Согласно утвержденной в апреле этого года региональной программе в рамках исполнения нацпроекта, до конца 2024 года в области планируется переселить 5,8 тыс. граждан из 306 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общая площадь расселяемых помещений - более 102 тыс. кв. м.

Общий бюджет на эти цели составляет более 5,761 млрд рублей, ожидается, что 4,567 млрд рублей выделит Фонд ЖКХ, более 757 млн будет выделено из областного бюджета, более 435 млн - из местных бюджетов.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.