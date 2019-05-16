В Минобрнауки заявили, что установки "мегасайенс" станут центрами привлечения ученых в РФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ Григорий Трубников считает, что научные установки класса "мегасайенс" станут центрами привлечения ученых со всего мира, и Россия намерена активно развивать такие установки, прежде всего, в рамках нацпроекта "Наука". Об этом он сообщил в ходе III Международной конференции "Наука будущего" в Сочи в четверг, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В рамках III Международной конференции "Наука будущего" в Сочи в четверг проходит "Российско-германский день". Программу мероприятий открыли пленарной сессией "Мегасайенс: перспективы и границы познания".

"Для России важно дальнейшее развитие этого вектора международного научно-технологического сотрудничества, который предоставляет доступ российских партнеров к самым передовым технологиям. Вместе с тем, российская сторона форсированно развивает пул амбициозных проектов класса "мегасайенс" с международным участием на своей территории. Особую роль в этом процессе призван сыграть национальный проект "Наука", в рамках которого разрабатывается Федеральная научно-техническая программа синхротронных и нейтронных исследований в РФ", - сказал Трубников.

Первый замглавы подчеркнул, что установки класса "мегасайенс" с их международным открытым характером, а также масштабом решаемых научных задач являются "магнитами" для ученых со всего мира, а также драйверами глобального технологического развития.

Научный директор Центра по исследованию ионов и антипротонов в Европе (ФАИР) Паоло Джубеллино в своем выступлении на форуме отметил, что "установки класса "мегасайенс" - это фабрики талантов, позволяющие стать платформой для ускоренного развития компетенций молодых ученых", цитирует его пресс-служба. Говоря о современных задачах, решаемых ФАИР, он отметил особый привилегированный характер сотрудничества с Россией, вторым по величине международным партнером в этом проекте класса "мегасайенс", реализуемом на территории Германии.

Утечка кадров

Президент крупнейшей немецкой научной организации Объединения имени Гельмгольца Отмар Вистлер считает, что подобные масштабные проекты позволят странам справиться с проблемой отъезда ученых из страны.

"Современная инфраструктура класса "мегасайенс" важный фактор, который позволяет избегать проблемы утечки мозгов", - считает Вистлер.

В министерстве добавили, что представители России и Германии намерены 27 июня в Берлине провести церемонию запуска имплементации (фактической реализации взятых на себя обязательств) российско-германской "Дорожной карты сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций", а 28 июня там же запланировано очередное заседание российско-германской Смешанной комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Российско-германская дорожная карта сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций была подписана в декабре прошлого года в Москве. Это комплексный документ, направленный на расширение двустороннего сотрудничества по широкому спектру тематик, в частности, в области развития крупных исследовательских инфраструктур, совместных научно-исследовательских проектов в приоритетных для обеих стран областях. Важным элементом двустороннего сотрудничества должно стать установление связей и наведение мостов между наукой, обществом и экономикой в обеих странах.