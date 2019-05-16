Счетная палата подготовит к концу 2021 года предложения по безопасности дорожного движения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ в ближайшие три года намерена подготовить предложения по повышению безопасности дорожного движения в рамках мониторинга реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом говорится в опубликованных ведомством основных направлениях деятельности в 2019-2021 годах.

Согласно документу, предложения по повышению безопасности дорожного движения и устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий должны стать результатом мониторинга и контроля реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в трехлетнем периоде с 2019 по 2021 годы. Также планируется подготовить предложения по совершенствованию правовой базы, направленной на стимулирование использования новых, инновационных, долговечных материалов и технологий в дорожном строительстве и реализации контрактов жизненного цикла.

Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" до 2024 года должна привести к снижению количества погибших в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения. Цель на 2021 год - до 9,8 человека на 100 тыс. населения.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.