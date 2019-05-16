Счетная палата определилась со сроками анализа выполнения нацпроектов в 2019-2021 годах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата определила сроки анализа реализации мероприятий в рамках нацпроектов. Они приводятся в докладе "Основные направления деятельности Счетной палаты на 2019-2021 годы".

Так, мониторинг реализации мероприятий нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" будет проводиться со второго квартала 2019 года по четвертый квартал 2021 года. В те же сроки планируется проверить, как выполняются нацпроекты "Образование" и "Наука". Проанализировать ход реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Счетная палата планирует до третьего квартала 2020 года, следует из доклада.

В документе уточняется, что одним из основных направлений станет оценка обеспечения прорывного развития в сфере культуры в рамках соответствующего нацпроекта, включая анализ эффективности мер по улучшению качества культурной среды. Мониторинг предполагается проводить с четвертого квартала 2019-го по четвертый квартал 2021 года.

Что качается нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", надзорное ведомство намерено выработать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на создание механизмов экономического стимулирования использования новых материалов и технологий в дорожном строительстве, по принятию необходимых нормативных правовых актов, позволяющих реализовать контракты жизненного цикла, а также по повышению безопасности дорожного движения. В рамках этой работы со второго квартала 2019 года по третий квартал 2021-го планируется провести проверку, мониторинг и анализ выполнения задач в рамках дорожного нацпроекта.

Мониторинг реализации мероприятий нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет проходить до четвертого квартала 2021 года.

Также в рамках контрольной и экспертно-аналитической деятельности в области расходов федерального бюджета на охрану окружающей среды Счетная сформирует альтернативную оценку выполнения нацпроекта "Экология" и проведет оценку изменений в сфере обращения с отходами.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.