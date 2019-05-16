Счетная палата будет проводить мониторинг реализации нацпроекта "Наука"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата будет проводить комплекс мероприятий по мониторингу хода реализации мероприятий национального проекта "Наука" с II квартала 2019 года до IV квартала 2021 года для достижения запланированных результатов реализации основного направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности СП РФ "Наука" в трехлетнем периоде. Об этом говорится в "Основных направлениях деятельности Счетной палаты Российской Федерации на 2019-2021 годы", документ опубликован на официальном сайте СП РФ.

Согласно документу, результатами работы Счетной палаты по направлению "Наука" должны стать: "подготовка рекомендаций по совершенствованию системы определения приоритетных направлений научных исследований для оказания мер государственной поддержки; формирование предложений по установлению подходов к распределению финансовой поддержки научных исследований, а также оценка достаточности финансового обеспечения исследований и разработок со стороны государств".

Кроме того, планируется разработать предложения по внедрению и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и дать системную оценку практического применения научных исследований и разработок, а также сформировать рекомендации по усовершенствованию мер, направленных на развитие науки в Российской Федерации, в том числе на повышение привлекательности работы ведущих ученых, модернизацию инфраструктуры.

Для достижения этих результатов также будет проведен комплекс мероприятий по анализу основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации (с II квартала 2019 года до IV квартала 2020 года). С I квартала 2020 года до III квартала 2021 года будет проводиться работа по оценке практического применения научных исследований и разработок, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, с III квартала 2019 года по III квартал 2020 года - комплекс мероприятий по анализу приоритетных направлений научных исследований.

"Направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты в период с 2019 по 2021 год в своей работе будут ориентироваться на проведение стратегического аудита (в том числе проведение мероприятий в целях мониторинга и оценки достижения национальных целей, обозначенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), будут проводить мероприятия по оценке хода реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, а также по оценке достаточности утвержденных проектов и программ для достижения национальных целей, выработке рекомендаций по расширению возможностей достижения показателей национальных проектов с учетом результатов стратегического аудита, аудита эффективности и финансового аудита", - отмечается в документе.