Беглов поручил актуализировать проекты по развитию дорог в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил членам городского правительства оперативно актуализировать планы по развитию дорог, чтобы запросить под них федеральное финансирование по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Поддержка правительством РФ наших инициатив - это возможность решить те накопившиеся проблемы, которые у нас существуют. Нужно хорошо подготовить соответствующую документацию, обоснование, тщательно выверить все документы и уметь их защитить. Прошу актуализировать все карты по включению петербургских дорог в национальный проект и докладывать мне еженедельно. Мы должны эту работу совместно выполнить на высоком уровне", - сказал Беглов на совещании с членами правительства Петербурга в Смольном.

Он отметил, что во время совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова 17 мая было принято решение о том, что проекты развития петербургского транспортного узла войдут в федеральную программу.

"Тридцать пять процентов петербургских дорог находятся в ненормативном состоянии - более трети. Ситуацию надо исправлять. Необходимо более масштабное строительство, необходимо привлекать федеральные деньги. Ранее наше участие в федеральных программах было минимизировано, сейчас правительство Санкт-Петербурга подготовило для включения в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" перечень из 25 объектов", - отметил врио губернатора на совещании.

В числе первоочередных он назвал четыре проекта: строительство Южно-Волхонской дороги, Южной широтной магистрали (первый этап), реконструкцию Петрозаводского (второй этап) и Приморского шоссе (второй этап).

Как сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, работа по актуализации дорожных карт для софинансирования из федерального бюджета будет сделана в ближайшее время. "Мы прекрасно понимаем, какие объекты нам нужны. У нас достаточно большой задел и по проектированию. Конечно, где-то придется проекты обновить", - сказал он.