Комитет ГД одобрил ко II чтению порядок финансирования плана модернизации инфраструктуры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о порядке перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию связанного с нацпроектами комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Законопроект был инициирован правительством.

В целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" распоряжением правительства был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Законодательством предусмотрено, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году изменения в сводную бюджетную роспись в части ассигнований на финансирование нацпроектов вносятся минуя обычную процедуру рассмотрения поправок в бюджет.

Поскольку комплексный план не является нацпроектом, на него не распространяются эти законодательные нормы. Законопроект приравнивает комплексный план к нацпроектам в части механизма перераспределения ассигнований.

"В целях эффективного использования бюджетных средств и минимизации рисков неисполнения мероприятий комплексного плана законопроектом предлагается установить возможность перераспределения и увеличения бюджетных ассигнований на реализацию комплексного плана путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись", - указывают в кабмине.

Ко второму чтению была принята поправка правительства, согласно которой в таком порядке будут распределяться средства на нацпроекты и комплексный план модернизации не только в 2019 году, но и до 2024 года включительно.

"Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019-2024 годах в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период… в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - говорится в тексте поправки.

Поправка была одобрена после продолжительной дискуссии с депутатами, в частности с представителями фракции КПРФ, которые высказали опасения об уменьшении роли Государственной думы в части перераспределения средств в бюджетном процессе.