Свердловские власти в 2019 году потратят на благоустройство почти 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Свердловские власти направят на благоустройство городских территорий 1,9 млрд рублей в 2019 году. Эти средства будут распределены между 50 муниципалитетами, сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета в Законодательном собрании региона.

"Сегодня у нас подготовлен региональный проект "Формирование комфортной и городской среды на территории Свердловской области", на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 1,9 млрд рублей бюджетных средств", - сказал он.

Куйвашев добавил, что на благоустройство дворовых и общественно значимых пространств из федерального и областного бюджетов в 2018 году было выделено свыше 1,4 млрд рублей, работы проводились в 41 муниципалитете. "Благоустроены более 100 дворов и 38 общественных территорий", - отметил губернатор.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.